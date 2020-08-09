Украинцы жалуются, что накануне выборов президента их массово не пускают в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Украинцев накануне выборов президента Беларуси, которые состоятся в воскресенье, 9 августа, массово не пускают в страну. Об этом сообщают читатели «Страны», которых не пустили на белорусской границе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Не пустили и журналиста «Страны» Влада Бовтрука, который ехал в Минск.

— Вчера вечером я пытался на автомобиле въехать в Беларусь. Пограничник спросил лишь, куда я направляюсь. Я ответил, что в Минск. Он даже не спросил про цель поездки, а ушёл куда-то с моим паспортом, а через некоторое время вернулся и сказал, что мне запрещён въезд. В качестве причины он лишь сослался на статью 30-ю закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». От дальнейших пояснений он отказался, — сказал Бовтрук.

Упомянутая статья содержит большой перечень причин, по которым иностранца могут не впустить в Беларусь.

На украинской границе журналисту «Страны» сказали, что такие случаи не единичные.

«Парней часто не пускают. Видно, боятся революции», — сообщил украинский пограничник.

Кроме того, читатели «Страны», которые прилетели в субботу утром в аэропорт Минска прямым рейсом из Киева, сообщают, что многих украинских граждан также не пускают в Беларусь.

— Задержали около двух десятков человек из Украины. Парни и девушки средних лет, которые якобы прилетели отдохнуть на пару недель. У большинства из этих туристов интересные татуировки на ногах и руках. Что с ними дальше произошло — непонятно. Но их также по одному вызывают на разговор с пограничниками, — сообщил читатель «Страны».