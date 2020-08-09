|
Украинцы жалуются, что накануне выборов президента их массово не пускают в Беларусь
09.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украинцев накануне выборов президента Беларуси, которые состоятся в воскресенье, 9 августа, массово не пускают в страну. Об этом сообщают читатели «Страны», которых не пустили на белорусской границе.
Не пустили и журналиста «Страны» Влада Бовтрука, который ехал в Минск.
— Вчера вечером я пытался на автомобиле въехать в Беларусь. Пограничник спросил лишь, куда я направляюсь. Я ответил, что в Минск. Он даже не спросил про цель поездки, а ушёл куда-то с моим паспортом, а через некоторое время вернулся и сказал, что мне запрещён въезд. В качестве причины он лишь сослался на статью 30-ю закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». От дальнейших пояснений он отказался, — сказал Бовтрук.
Упомянутая статья содержит большой перечень причин, по которым иностранца могут не впустить в Беларусь.
На украинской границе журналисту «Страны» сказали, что такие случаи не единичные.
«Парней часто не пускают. Видно, боятся революции», — сообщил украинский пограничник.
Кроме того, читатели «Страны», которые прилетели в субботу утром в аэропорт Минска прямым рейсом из Киева, сообщают, что многих украинских граждан также не пускают в Беларусь.
— Задержали около двух десятков человек из Украины. Парни и девушки средних лет, которые якобы прилетели отдохнуть на пару недель. У большинства из этих туристов интересные татуировки на ногах и руках. Что с ними дальше произошло — непонятно. Но их также по одному вызывают на разговор с пограничниками, — сообщил читатель «Страны».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером я пытался на автомобиле въехать в Беларусь. Пограничник спросил лишь, куда я направляюсь. Я ответил, что в Минск. Он даже не спросил про цель поездки, а...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)