ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Украинцы жалуются, что накануне выборов президента их массово не пускают в Беларусь

09.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Украинцев накануне выборов президента Беларуси, которые состоятся в воскресенье, 9 августа, массово не пускают в страну. Об этом сообщают читатели «Страны», которых не пустили на белорусской границе.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Не пустили и журналиста «Страны» Влада Бовтрука, который ехал в Минск.

— Вчера вечером я пытался на автомобиле въехать в Беларусь. Пограничник спросил лишь, куда я направляюсь. Я ответил, что в Минск. Он даже не спросил про цель поездки, а ушёл куда-то с моим паспортом, а через некоторое время вернулся и сказал, что мне запрещён въезд. В качестве причины он лишь сослался на статью 30-ю закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». От дальнейших пояснений он отказался, — сказал Бовтрук.

Упомянутая статья содержит большой перечень причин, по которым иностранца могут не впустить в Беларусь.

На украинской границе журналисту «Страны» сказали, что такие случаи не единичные.

«Парней часто не пускают. Видно, боятся революции», — сообщил украинский пограничник.

Кроме того, читатели «Страны», которые прилетели в субботу утром в аэропорт Минска прямым рейсом из Киева, сообщают, что многих украинских граждан также не пускают в Беларусь.

— Задержали около двух десятков человек из Украины. Парни и девушки средних лет, которые якобы прилетели отдохнуть на пару недель. У большинства из этих туристов интересные татуировки на ногах и руках. Что с ними дальше произошло — непонятно. Но их также по одному вызывают на разговор с пограничниками, — сообщил читатель «Страны».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером я пытался на автомобиле въехать в Беларусь. Пограничник спросил лишь, куда я направляюсь. Я ответил, что в Минск. Он даже не спросил про цель поездки, а...
 
Новости дня
Новости общества
 
В этом году Парк высоких технологий планирует зарегистрировать тысячного резидента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика