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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Национальный экзитпол стартовал в Беларуси в 8 утра Опросы людей на избирательных участках в мире практикуются для получения предварительных результатов голосования и для контроля подсчета голосов. Опрос...

Опросы людей на избирательных участках в мире практикуются для получения предварительных результатов голосования и для контроля подсчета голосов. Опрос добровольный, проводится анонимно и молча. На специальном бланке респонденту предлагают поставить галочку напротив фамилии кандидата, за кого был отдан голос. Экзитпол проводится не менее чем за 15 метров от избирательного участка. Работу осуществляет молодежная лаборатория социологических исследований при Белорусском комитете международных организаций.Узнать интервьюеров можно по брендированной форме, бейджу и удостоверению. Во время опроса соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Итоги экзитпола озвучат не ранее чем через 20 минут после завершения голосования.