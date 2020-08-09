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Самая оперативная информация о ходе голосования со всех участков приходит в ЦИК

09.08.2020 08:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Там уже работает наша мобильная студия. Каждые два часа ожидаем прямые включения с последней информацией по явке в каждом регионе, а также оценкой хода голосования от руководства Центризбиркома. На прямую связь выходит моя коллега Светлана Лукьянюк (видео).



 
 
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Там уже работает наша мобильная студия. Каждые два часа ожидаем прямые включения с последней информацией по явке в каждом регионе, а также оценкой хода голосования...
 
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