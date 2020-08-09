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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прямое включение с 32-го избирательного участка На связи участок номер 32. Он расположен в 21-й средней школе. Там работает мой коллега Александр Хоровец (прямое включение). 32-й избирательный участок разместился...

На связи участок номер 32. Он расположен в 21-й средней школе. Там работает мой коллега Александр Хоровец (прямое включение).32-й избирательный участок разместился на территории 21-й столичной школы. К слову, история этого учебного заведения начинается с 1944 года. Школа носит имя Героя Советского Союза легендарного летчика Николая Гастелло. Что же касается избирательного участка, то наша съемочная группа здесь находится с 7 утра. И в это время здесь уже были все члены избирательной комиссии. Сейчас они находятся на своих рабочих местах. Все они люди опытные. И для многих из них эта избирательная кампания уже не первая. Отметим, до открытия участка сюда прибыла группа наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Наблюдатели следят за тем, как организована работа комиссии и все ли соответствует международным нормам избирательного права.Рядом со мной находится координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Николай Журавлев. Николай Андреевич, есть ли какие замечания по работе именно 32-го избирательного участка?Возвращаемся к работе избирательного участка номер 32. Отметим, здесь, как и на всех других участках в стране, в связи с пандемией строго придерживаются рекомендаций медиков. А это и социальное дистанцирование, и обработка поверхностей, а также письменных принадлежностей дезрастворами. Есть и антисептики. Так что избиратели могут обработать руки. Всего же здесь зарегистрировано немногим более тысячи избирателей. Некоторые отдали свой голос досрочно. Нам удалось записать интервью с председателем участковой комиссии Денисом Вериго. Предлагаю посмотреть его комментарий.Здесь же развернулась и выездная торговля. Цены с минимальными надбавками. Кроме этого для избирателей организована развлекательная программа. Пока же здесь не так многолюдно. Оно и понятно, минчане только просыпаются. И начнут массово голосовать немного позже.