|
На участках для голосования создана безбарьерная среда
09.08.2020 09:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭтому вопросу уделяется особое внимание. Кроме пандусов и перил, где это необходимо, есть информация о кандидатах шрифтом Брайля, а также специальный трафарет. Отметим, 98 % всех участков по стране оборудованы сидячими местами.
"То, что я в инвалидной коляске в доступной среде, - здесь все идеально. Подъезды, пониженные бордюры, пандусы, БРСМ помогает на входе, выходе, проведут, помогут, подскажут, никаких вопросов нет - было бы желание".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этому вопросу уделяется особое внимание. Кроме пандусов и перил, где это необходимо, есть информация о кандидатах шрифтом Брайля, а также специальный трафарет....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)