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На участках для голосования создана безбарьерная среда

09.08.2020 09:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Этому вопросу уделяется особое внимание. Кроме пандусов и перил, где это необходимо, есть информация о кандидатах шрифтом Брайля, а также специальный трафарет. Отметим, 98 % всех участков по стране оборудованы сидячими местами.

"То, что я в инвалидной коляске в доступной среде, - здесь все идеально. Подъезды, пониженные бордюры, пандусы, БРСМ помогает на входе, выходе, проведут, помогут, подскажут, никаких вопросов нет - было бы желание".

 
 
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Этому вопросу уделяется особое внимание. Кроме пандусов и перил, где это необходимо, есть информация о кандидатах шрифтом Брайля, а также специальный трафарет....
 
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