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Филипп Киркоров поделился своим мнением о Беларуси

09.08.2020 09:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Частый гость Витебского региона, в частности, “Славянского базара” - народный артист России  Филипп Киркоров. В этом году он получил именную васильковую звезду на знаменитой Аллее славы у Летнего амфитеатра . Король поп-сцены поделился своим мнением о Беларуси (видео). 



 
 
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Частый гость Витебского региона, в частности, "Славянского базара" - народный артист России  Филипп Киркоров. В этом году он получил именную васильковую звезду на...
 
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