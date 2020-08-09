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Филипп Киркоров поделился своим мнением о Беларуси
09.08.2020 09:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧастый гость Витебского региона, в частности, “Славянского базара” - народный артист России Филипп Киркоров. В этом году он получил именную васильковую звезду на знаменитой Аллее славы у Летнего амфитеатра . Король поп-сцены поделился своим мнением о Беларуси (видео).
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Частый гость Витебского региона, в частности, "Славянского базара" - народный артист России Филипп Киркоров. В этом году он получил именную васильковую звезду на...
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