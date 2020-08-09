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Сегодня Беларусь - одна из самых безопасных стран в мире

09.08.2020 09:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К такому выводу пришли авторы международного исследования "Глобальный индекс терроризма – 2019". Наша страна заняла последнее, 138-е место в рейтинге, разделив его с другими государствами. Среди них Коста-Рика, Туркменистан и Словения. В регионе у нас лучший результат.


 
 
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К такому выводу пришли авторы международного исследования "Глобальный индекс терроризма – 2019". Наша страна заняла последнее, 138-е место в рейтинге, разделив его с...
 
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