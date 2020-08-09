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Сергей Рачков о том, чем стоит дорожить и чему стоит следовать

09.08.2020 09:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На мировой арене Беларусь уже давно ассоциируется с безопасностью и миролюбивыми отношениями с партнерами. И это самое большое наше достижение - то, чем стоит дорожить и чему стоит следовать. И это большой плюс для геополитических интересов. Об этом мы поговорили с председателем постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рачковым. 

Сергей Анатольевич, безопасность - еще одна характеристика страны на международной арене. По данным социсследований, более 85 % белорусов чувствуют себя защищенными. В подтверждение этому и данные международной группы экспертов, которые обнародовали исследование "Глобальный индекс терроризма", и Беларусь признана наиболее безопасной страной с точки зрения угрозы террористических атак. Это тот редкий случай, когда быть последним - значит быть лучшим? 

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности (видео). 

 
 
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На мировой арене Беларусь уже давно ассоциируется с безопасностью и миролюбивыми отношениями с партнерами. И это самое большое наше достижение - то, чем стоит...
 
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