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В Пекине открылся наш избирательный участок

09.08.2020 10:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Шесть часов назад открылся наш избирательный участок в Пекине. Там уже подвели итоги досрочного голосования и встречают избирателей со всего Китая в основной день выборов. 

Роман Сокол, председатель участковой избирательной комиссии (Китай): "Досрочное голосование уже завершилось. Все проходит в спокойной обстановке. 20 % избирателей, включенных в список, проголосовали досрочно. Мы также ожидаем избирателей не только из Пекина, но и из Шанхая и других городов Китая. Из интересного можно сказать, что с учетом разницы между Беларусью и Китаем у нас на участке был первый в мире проголосовавший белорус. Он пришел в первый день досрочного голосования к самому открытию участка в 10 часов утра и сделал свой выбор". 


 
 
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Шесть часов назад открылся наш избирательный участок в Пекине. Там уже подвели итоги досрочного голосования и встречают избирателей со всего Китая в основной день...
 
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