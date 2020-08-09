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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве началось голосование на выборах Президента Беларуси В столице России началось голосование на выборах Президента Беларуси. Участок находится в посольстве нашей страны в Москве. Ему присвоен номер 102. До открытия...

В столице России началось голосование на выборах Президента Беларуси. Участок находится в посольстве нашей страны в Москве. Ему присвоен номер 102. До открытия прошла церемония опечатывания урны для голосования. Присутствовали члены избирательной комиссии и международные наблюдатели. По традиции первым проголосовал глава белорусской дипмиссии в России. По словам Владимира Семашко, день сегодня напряженный, поэтому пришел отдать свой голос прямо к открытию.Кроме Москвы белорусы могут проголосовать еще в двух российских городах - Санкт-Петербурге и Калининграде. Именно там проживает наибольшее количество наших соотечественников.