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В Москве началось голосование на выборах Президента Беларуси
09.08.2020 10:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице России началось голосование на выборах Президента Беларуси. Участок находится в посольстве нашей страны в Москве. Ему присвоен номер 102. До открытия прошла церемония опечатывания урны для голосования. Присутствовали члены избирательной комиссии и международные наблюдатели. По традиции первым проголосовал глава белорусской дипмиссии в России. По словам Владимира Семашко, день сегодня напряженный, поэтому пришел отдать свой голос прямо к открытию.
Кроме Москвы белорусы могут проголосовать еще в двух российских городах - Санкт-Петербурге и Калининграде. Именно там проживает наибольшее количество наших соотечественников.
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В столице России началось голосование на выборах Президента Беларуси. Участок находится в посольстве нашей страны в Москве. Ему присвоен номер 102. До открытия...
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