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Прямое включение с участка № 1, где свой выбор делают известные люди
09.08.2020 10:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчастки для голосования сегодня открылись в 8 утра. Позади уже час работы. Наша съемочная группа находится и на участке № 1 Центрального района города Минска, где свой выбор делают известные спортсмены и звезды белорусской эстрады. Кроме того, в этом списке избирателей и действующий Глава государства. На связи Илона Красутская (прямое включение).
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Участки для голосования сегодня открылись в 8 утра. Позади уже час работы. Наша съемочная группа находится и на участке № 1 Центрального района города Минска, где...
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