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Прямое включение с участка № 1, где свой выбор делают известные люди

09.08.2020 10:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Участки для голосования сегодня открылись в 8 утра. Позади уже час работы. Наша съемочная группа находится и на участке № 1 Центрального района города Минска, где свой выбор делают известные спортсмены и звезды белорусской эстрады. Кроме того, в этом списке избирателей и действующий Глава государства. На связи  Илона Красутская (прямое включение). 


 
Теги: Минск
 
 
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Участки для голосования сегодня открылись в 8 утра. Позади уже час работы. Наша съемочная группа находится и на участке № 1 Центрального района города Минска, где...
 
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