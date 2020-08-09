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«Захотите после выборов выразить свое мнение - хорошо». Лукашенко - о (не) состоявшихся митингах Тихановской

09.08.2020 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко проголосовал на участке в университете физкультуры и ответил на вопросы журналистов. А также пообещал, что у людей будет возможность высказаться после выборов.


— У нас была плохая информация, мы беспокоились за людей, мы их даже охраняли. Но для этого [митингов, которые Лукашенко назвал демонстрациями] есть отведенные места, как у вас в Польше, так и в Великобритании… Идите и демонстрируйте! В Минске у нас шесть площадок и только на одной, на двух площадок демонстрации были, еще четыре в запасе. Идите и демонстрируйте! Но если вы будете демонстрировать где попало в нарушении закона, — а законом все урегулировано, — и будете мешать другим людям, мы будем призывать вас к ответственности. Вот и вся арифметика, — заявил сегодня Лукашенко.

Журналисты отметили, что на минувшей неделе не был организован ни один митинг оппозиции, потому что все площадки были заняты городскими властями для различных мероприятий.

— Площадки были заранее расписаны и прежде всего была дана возможность оппозиции определить, в какие дни они будут проводить. Расписание каждый день. Я в курсе дела, до меня этот вопрос уже доводили, я в Мингорисполкоме запросил эту информацию. Они мне график: «Вот, согласован со всеми штабами, со всеми лидерами и так далее». Какие вопросы могут быть? Кого мы должны обидеть? Этот вопрос возник, когда на Бангалоре, по-моему, железнодорожники, праздновали то ли день железнодорожника, то ли еще что-то- и вдруг в это время кому-то захотелось там тоже отпраздновать чего-то. Так вы же расписывали! Я же не резервировал эти площадки, я же не проводил в Минске митингов, пикетов. Какие ко мне вопросы? Если расписали, значит надо придерживаться этого, — прокомментировал глава государства, почему не состоялся митинг Светланы Тихановской. — Захотите после выборов выразить свое мнение — хорошо. Давайте посмотрим, на каких площадках по закону (можно), в Мингорисполком пойдете и выразите свое мнение. Ну, если уж абсолютно искренне, чего вы темните? Мы же понимаем, что происходило тогда.

Напомним, вечером 5 августа Мингорисполком якобы прислал кандидату в президенты Светлане Тихановской официальное уведомление о том, что провести 6 августа в парке Дружбы народов какое-либо мероприятие не представляется возможным — площадка будет занята. После этого команда Тихановской попыталась найти другие свободные площадки — все оставшиеся пять оказались заняты.

 
Теги: Минск
 
 
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«Вопрос возник, когда на Бангалоре, по-моему, железнодорожники, праздновали то ли день железнодорожника, то ли еще что-то- и вдруг в это время кому-то захотелось там...
 
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