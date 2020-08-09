ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как голосуют в агрогородке Мазолово

09.08.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Витебской области открыты 750 участков. И на каждом людей ждет концертная программа, выставки и развлечения. Особенно тепло артистов встречают в сельской местности. На связи - Марина Романовская, она находится в агрогородке Мазолово. 

На избирательном участке № 15, который расположен в Доме культуры,   активность избирателей наблюдается с момента открытия. В списках - жители 6 сельских населенных пунктов. Проголосовать приходят семьями. 

Агрогородок Мазолово - один из самых молодежных в Витебской области. Местное сельхозпредприятие привлекает перспективных специалистов, есть школа, детский сад, спортивные площадки, школа искусств. Кстати, педагоги и учащиеся подготовили большую развлекательную программу для односельчан. 

Концертная площадка развернулась под открытым небом- погода сегодня радует жителей севера страны. Аплодисменты - и в адрес женского клуба «Золотой возраст». Он объединяет самых активных и талантливых местных жительниц. 

В агрогородке с восьми утра развернулась торговля. На прилавках- выпечка, кулинарные и кондитерские изделия. А также - изобилие товаров для дома, одежда белорусских производителей. И всё это с минимальной наценкой. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебской области открыты 750 участков. И на каждом людей ждет концертная программа, выставки и развлечения. Особенно тепло артистов встречают в сельской...
 
Новости дня
Новости общества
 
На участке № 1 голосуют именитые спортсмены и деятели культуры и искусства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика