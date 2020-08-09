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Роман Мотульский, заслуженный деятель культуры сделал свой выбор
09.08.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ основной день голосования гражданский долг исполнил и директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский. Заслуженный деятель культуры сделал свой выбор в стенах избирательного участка № 8 Партизанского района.
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В основной день голосования гражданский долг исполнил и директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский. Заслуженный деятель культуры сделал свой...
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