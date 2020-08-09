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На участке № 1 голосуют именитые спортсмены и деятели культуры и искусства

09.08.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня на участке № 1, где совсем недавно свой выбор сделал и Президент, голосуют многие именитые спортсмены и деятели культуры и искусства. Среди них олимпийские чемпионы Пекина в гребле на каноэ-двойке - братья Александр и Андрей Богдановичи. Сегодня они рассказали, какую выбирают Беларусь. 


 
 
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Сегодня на участке № 1, где совсем недавно свой выбор сделал и Президент, голосуют многие именитые спортсмены и деятели культуры и искусства. Среди них олимпийские...
 
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