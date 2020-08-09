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На участке № 1 голосуют именитые спортсмены и деятели культуры и искусства
09.08.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на участке № 1, где совсем недавно свой выбор
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Сегодня на участке № 1, где совсем недавно свой выбор сделал и Президент, голосуют многие именитые спортсмены и деятели культуры и искусства. Среди них олимпийские...
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