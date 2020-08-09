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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На участке № 1 голосуют именитые спортсмены и деятели культуры и искусства Сегодня на участке № 1, где совсем недавно свой выбор сделал и Президент, голосуют многие именитые спортсмены и деятели культуры и искусства. Среди них олимпийские...

Сегодня на участке № 1, где совсем недавно свой выбор, голосуют многие именитые спортсмены и деятели культуры и искусства. Среди них олимпийские чемпионы Пекина в гребле на каноэ-двойке - братья Александр и Андрей Богдановичи. Сегодня они рассказали, какую выбирают Беларусь.