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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прямое включение с избирательного участка № 67 Там работает Александр Хоровец. Насколько активно минчане приходят голосовать? Чувствуется, что город уже проснулся и минчане стали активно приходить на участки....

Там работает Александр Хоровец. Насколько активно минчане приходят голосовать? Чувствуется, что город уже проснулся и минчане стали активно приходить на участки. Мы же находимся на избирательной точке под номером 67. Она расположилась в средней школе № 19 имени нашего прославленного классика Янки Купалы. Лично по моим наблюдениям, голосовать за будущее нашей страны и уверенное завтра люди приходят семьями. Мы пообщались с некоторыми избирателями. И вот за что они сегодня отдают свои голоса (видео).