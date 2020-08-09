Главная
Гороскопы
Лото
Газеты
Курсы валют
Веб-камеры
Еще
Мобильная версия
Реклама
Еще
Знакомства
Гороскоп
Юмор
Справки
Транспорт
Телефоны
Индексы
Абитуриент
Предприятия B2B
Госорганы
Законодательные базы
Геокарты
Сайты городов
Национальный каталог
Бизнес Инфо
например,
курс валют
Настройки поиска
Найти результаты
Со
всеми
словами
С
точной фразой
C
любым
из ключевых слов
Искать по темам:
Все
Только
Политика
Экономика
Общество
В мире
ИноСМИ
Происшествия
Hi-Tech
Здоровье
Культура
Спорт
Авто
Период
За все время
За сегодня и вчера
За период
С
По
Тип сортировки
По времени
По популярности
Сравните результаты Google и Яндекс
Газеты
Источники
Самое читаемое
Рубрики
Все новости
|
Новости о Коронавирусе
|
Новости Экономики
|
Новости Общества
|
Новости Политики
|
Разное
|
ИноСМИ
|
Новости Спорта
|
Новости Мира
|
ЧП
|
Еще
Все новости
|
Flytothesky
|
Mir24.TV Belarus
|
БелТА
|
Ежедневник
|
Партизан
|
БДГ
|
Tut.by
|
БT
|
ОНТ
|
Bybanner
|
Аргументы и факты
|
Еще
Сейчас
|
Сегодня
|
Вчера
|
За неделю
|
|
Все газеты
|
Свободные новости плюс
|
Республика
|
Звязда
|
Народная газета
|
7 Дней
|
Знамя Юности
|
Белорусская Нива
|
Прессбол
|
Еще
Еще
Калейдоскоп
Новости Hi-Tech
Новости Здоровья
Новости Авто
Афиша
Новости Культуры
Рейтинг СМИ
Прогнозы на Евровидение
Прогнозы на Евровидение
Бизнес Инфо
Еще
Euroradio
Tribuna.com
Фактрум
Навіны (региональные)
Компьютерная Газета
Electroname
Еще
БелГазета
Главная
→
Новости
→
Новости Общества
На Гагаринском избирательном участке многолюдно
09.08.2020 —
Новости Общества
|
Радзiма
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Радзiма
0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Гагаринском избирательном участке многолюдно
Новости дня
Новости общества
Лукашенко спросили, уверен ли в победе сегодня и будет ли баллотироваться еще. Что он ответил?
8 августа в Минске задержали четверых наблюдателей. Где трое из них, близкие не знают до сих пор
Главные новости сегодня
Тихановская рассказала, что и как делать 9 августа
19:18,
Новости Волковыска
Возможны грозы, станет прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на неделю
17:52,
СТВ
Кампания, заявленная как «честное наблюдение», превращается в кампанию лжи и провокаций
14:10,
Вороновская газета
С болью в сердце... Тихановская выступила с новым обращением
16:50,
Виртуальный Брест
Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле
14:48,
Виртуальный Брест
«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?
23:21,
СТВ
В Беларуси завершилось досрочное голосование
21:35,
БT
«Если вы хотите жить спокойно в нашей свободной, любимой Беларуси – голосуйте как сердце подсказывает, я так считаю»
23:20,
СТВ
"Беларус 35-22" - флагман модельного ряда завода МТЗ
21:37,
БT
Тихановская выступила с новым обращением
16:21,
Tut.by
Все новости »
По Источникам
Главные
Экономика
Общество
Hi-tech
Спорт
Авто
Свежие новости
Экономика
Общество
Политика
ИноСМИ
Спорт
ЧП
Hi-Tech
Самое читаемое
Сейчас
Сегодня
Вчера
За неделю
Архив
Интересы
Ваш город
Ваша компания
Ваш ВУЗ
Госорган
Страна
Aktualności
Naujienos
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА
Новости Общества
Председатель Витебского облисполкома проголосовал на 22-м участке в числе первых
10:09,
БT
Два кабинета компьютерной томографии открыли в Минске
09:05,
БT
Курица в слоеном тесте
06:20,
БT
«Захотите после выборов выразить свое мнение - хорошо». Лукашенко - о (не) состоявшихся митингах Тихановской
12:28,
Tut.by
Прямое включение с 3-го столичного избирательного участка
10:06,
БT
Телеведущий Владимир Березин о белорусах: "Достойная сдержанность"
09:17,
БT
В первый раз метод экзитпола был испытан в США
09:15,
БT
Все новости
Свежие газеты
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Архив (Новости Общества)
Весь архив
»
РЕКЛАМА
Главная
|
Новости
|
Газеты
|
Справки
|
Курсы валют
|
Знакомства
|
Знакомства2
|
Гороскоп
|
Анекдоты
|
ТВ-программа
|
Лото
|
Бизнесмены
|
Каталог СМИ
|
РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА
Банки
|
ВУЗы
|
Города
|
Страны
|
Госорганы
|
Компании
О ПРОЕКТЕ
РЕКЛАМА
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
АРХИВ
© 2004-2020 21.by