8 августа в Минске задержали четверых наблюдателей. Где трое из них, близкие не знают до сих пор

Источник материала: Tut.by

8 августа на участке для голосования № 50 в Минске были задержаны четверо наблюдателей, рассказывают TUT.BY их близкие. Один из них помещен в центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Где находятся еще трое, их родные не знают до сих пор.



Иллюстративный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В средней школе № 30, которая находится на улице Жуковского в Минске, 11, расположены три участка для голосования — № 41, № 49 и № 50.

Марта-Дарья Клинова аккредитовалась в качестве наблюдателя на участке № 50, рассказывает ее мама Наталья. В список тех, кого допустили работать на избирательном участке, она не попала, поэтому на протяжении трех дней досрочного голосования наблюдала за явкой на территории школы, рассказывает женщина.

По словам Натальи, ее дочь задержали примерно в 18.30 в фойе школы. Вместе с ней — еще троих наблюдателей с 50-го участка и еще одного — с 49-го.

— Сегодня я общалась со свидетелями, которые видели произошедшее. По их словам, на микроавтобусе приехали люди в штатском и задержали четырех человек у входа в фойе школы. Еще одного — на крыльце. Об этом же мне говорила дочка, когда смогла позвонить из отделения милиции. Их всех увезли в Октябрьский РОВД.

Наталья говорит, что вчера вечером провела у отделения милиции около пяти часов.

— Дочка сказала, что ей порвали одежду, поэтому я привезла ей новую. Еду не взяли: сказали, что здесь они надолго не задержатся. Также назвали статьи, которые вменяются задержанным: мелкое хулиганство и сопротивление сотрудникам при исполнении.

По словам собеседницы, одного из задержанных — Сашу Слоуч — сегодня нашли в центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске. Где находятся еще трое наблюдателей — Артем Федотов, Дарина Реут и Марта-Дарья Клинова — никто из их близких не знает.

— К нам вышел какой-то начальник в ЦИП, сказал, что они действительно сюда не поступали, и посоветовал искать в других местах — в РУВД или в Жодино. Повсюду нам не отвечают. Куда отправлять адвоката и нести передачи, мы все еще не знаем.

Председатель участковой избирательной комиссии № 50 Татьяна Балутина в разговоре с TUT.BY пояснила, что не вызывала правоохранительные органы на аккредитованных наблюдателей. По ее словам, об их задержании она узнала в конце дня и «была удивлена этому».