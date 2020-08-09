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Лукашенко спросили, уверен ли в победе сегодня и будет ли баллотироваться еще. Что он ответил?
09.08.2020 12:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время пресс-подхода после голосования на участке № 1 действующему президенту, кандидату в президенты Александру Лукашенко задал вопрос корреспондент Assosiated Press.
— Уверены ли вы в своей победе сегодня? И планируете ли баллотироваться в дальнейшем на пост президента?
— Если буду жив-здоров отвечу, буду ли я баллотироваться в дальнейшем. Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!
По его словам, сегодняший день в ожидании итогов голосования для него пройдет «обычно».
— Все зависит от людей, которые придут на участки. Я же не первые выборы переживаю. У меня есть определенный опыт. Я буду ждать результатов, как и все вы. Буду просто ждать.
Электоральную кампанию 2020 года же он назвал одной из самых сложных для него.
— Не сказал бы, что она самая сложная, но одна из самых сложных.
Напомним, 9 августа — основной день голосования на выборах президента Беларуси. За пять дней досрочного голосования явка избирателей составила 41,7%.
На пост президента претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.
Избирательные участки сегодня, как и в дни досрочного голосования, открылись в 8.00 и закончат свою работу в 20.00. Найти адрес своего участка можно
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Во время пресс-подхода после голосования на участке № 1 действующему президенту, кандидату в президенты Александру Лукашенко задал такой вопрос корреспондент...
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