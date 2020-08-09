ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Лебедев о ходе избирательного процесса

09.08.2020 14:52 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

За ходом избирательного процесса следят международные наблюдатели. В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на участках находятся представители дипломатического корпуса. Всего 248 экспертов. Как заявил глава миссии наблюдателей от СНГ  Сергей Лебедев, он и его коллеги, также как и жители Беларуси,  за спокойные выборы и за то, чтобы после них жизнь в стране была  счастливой.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ: "Мы ведем наблюдение с 24 июля. Нас более 170 человек из 8 стран. Каких-то фактов нарушения избирательных правил, препятствия голосованию наши наблюдатели на данный момент не зафиксировали. У нас у всех такое же желание, как, думаю, у большинства граждан Беларуси - чтобы выборы прошли спокойно, организованно. Чтобы достойный кандидат получил большинство голосов избирателей. И самое главное, выборы - это явление временное. Важнее, чтобы после них жизнь в Беларуси была счастливая, благополучная, с поступательным развитием, мирная. Все наблюдатели стран Содружества, конечно, заинтересованы в сохранении братских отношений с Беларусью. Как председатель Исполкома СНГ я заинтересован в том, чтобы Беларусь и дальше оставалась активным участником взаимодействий внутри Содружества". 

Международные наблюдатели будут работать сегодня весь день до окончания президентских выборов. Свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании миссия СНГ сделает завтра, 10 августа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За ходом избирательного процесса следят международные наблюдатели. В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на...
 
Новости дня
Новости общества
 
О ходе голосования и активности избирателей оперативно информация поступает из Центризбиркома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика