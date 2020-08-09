Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Лебедев о ходе избирательного процесса За ходом избирательного процесса следят международные наблюдатели. В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на...

За ходом избирательного процесса следят международные наблюдатели. В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на участках находятся представители дипломатического корпуса. Всего 248 экспертов. Как заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, он и его коллеги, также как и жители Беларуси, за спокойные выборы и за то, чтобы после них жизнь в стране была счастливой.Международные наблюдатели будут работать сегодня весь день до окончания президентских выборов. Свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании миссия СНГ сделает завтра, 10 августа.