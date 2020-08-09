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Сергей Лебедев о ходе избирательного процесса
09.08.2020 14:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа ходом избирательного процесса следят международные наблюдатели. В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на участках находятся представители дипломатического корпуса. Всего 248 экспертов. Как заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, он и его коллеги, также как и жители Беларуси, за спокойные выборы и за то, чтобы после них жизнь в стране была счастливой.
Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ: "Мы ведем наблюдение с 24 июля. Нас более 170 человек из 8 стран. Каких-то фактов нарушения избирательных правил, препятствия голосованию наши наблюдатели на данный момент не зафиксировали. У нас у всех такое же желание, как, думаю, у большинства граждан Беларуси - чтобы выборы прошли спокойно, организованно. Чтобы достойный кандидат получил большинство голосов избирателей. И самое главное, выборы - это явление временное. Важнее, чтобы после них жизнь в Беларуси была счастливая, благополучная, с поступательным развитием, мирная. Все наблюдатели стран Содружества, конечно, заинтересованы в сохранении братских отношений с Беларусью. Как председатель Исполкома СНГ я заинтересован в том, чтобы Беларусь и дальше оставалась активным участником взаимодействий внутри Содружества".
Международные наблюдатели будут работать сегодня весь день до окончания президентских выборов. Свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании миссия СНГ сделает завтра, 10 августа.
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За ходом избирательного процесса следят международные наблюдатели. В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на...
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