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О ходе голосования и активности избирателей оперативно информация поступает из Центризбиркома
09.08.2020 14:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТам работает наша мобильная студия. На прямой связи Светлана Лукьянюк.
Гость студии - Вадим Ипатов, зампредседателя Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов (видео).
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Там работает наша мобильная студия. На прямой связи Светлана Лукьянюк. Гость студии - Вадим Ипатов, зампредседателя Центральной комиссии Беларуси по выборам и...
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