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Проходит голосование на Клетненском и Заелицком участках
09.08.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Оживленно и празднично с самого утра в основной день выборов на сельских избирательных участках в агорогородках Клетное и Заелица. Звучит музыка, у сельчан приподнятое настроение, кто-то голосует по одному, кто-то приходит на участки семьями, приводит детей. В Заелице проводится опрос избирателей на выходе с участка. Он добровольный и анонимный, респонденту предлагают на бланке поставить галочку напротив фамилии кандидата, за котого был отдан голос. Опрос от Белорусского комитета международных организаций практикуется для получения предварительных результатов голосования и для контроля подсчета голосов.
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Оживленно и празднично с самого утра в основной день выборов на сельских избирательных участках в агорогородках Клетное и Заелица. Звучит музыка, у сельчан...
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