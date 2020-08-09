﻿ Проходит голосование на Клетненском и Заелицком участках. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Проходит голосование на Клетненском и Заелицком участках

09.08.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Проходит голосование на Клетненском и Заелицком участках
Проходит голосование на Клетненском и Заелицком участках
Проходит голосование на Клетненском и Заелицком участках
Проходит голосование на Клетненском и Заелицком участках
Проходит голосование на Клетненском и Заелицком участках
Проходит голосование на Клетненском и Заелицком участках
Проходит голосование на Клетненском и Заелицком участках
Проходит голосование на Клетненском и Заелицком участках

Оживленно и празднично с самого утра в основной день выборов на сельских избирательных участках в агорогородках Клетное и Заелица. Звучит музыка, у сельчан приподнятое настроение, кто-то голосует по одному, кто-то приходит на участки семьями, приводит детей. В Заелице проводится опрос избирателей на выходе с участка. Он добровольный и анонимный, респонденту предлагают на бланке поставить галочку напротив фамилии кандидата, за котого был отдан голос. Опрос от Белорусского комитета международных организаций практикуется для получения предварительных результатов голосования и для контроля подсчета голосов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оживленно и празднично с самого утра в основной день выборов на сельских избирательных участках в агорогородках Клетное и Заелица. Звучит музыка, у сельчан...
 
Новости дня
Новости общества
 
731 участок по выборам Президента Беларуси работает в Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика