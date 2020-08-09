Проходит голосование на Клетненском и Заелицком участках

Источник материала: Радзiма

































Оживленно и празднично с самого утра в основной день выборов на сельских избирательных участках в агорогородках Клетное и Заелица. Звучит музыка, у сельчан приподнятое настроение, кто-то голосует по одному, кто-то приходит на участки семьями, приводит детей. В Заелице проводится опрос избирателей на выходе с участка. Он добровольный и анонимный, респонденту предлагают на бланке поставить галочку напротив фамилии кандидата, за котого был отдан голос. Опрос от Белорусского комитета международных организаций практикуется для получения предварительных результатов голосования и для контроля подсчета голосов.