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«Заклинило дверь». На участке № 17 объяснили, почему женщина вылезала из окна по лестнице
09.08.2020 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В телеграм-каналах распространяется видео, как на избирательном участке № 17 Советского района неизвестная женщина вылезает из окна по лестнице, держа в руках документы. Участок расположен в средней школе № 66. TUT.BY позвонил туда, чтобы узнать, что происходит.
Нам ответил председатель комиссии Сергей Мосейкин/
— Суть в том, что просто заклинило дверь. Внутри была женщина — секретарь комиссии (Людмила Рулькевич. — Прим. TUT.BY). Поднялась некоторая паника, ведь ей нужно приступать к своим обязанностям. Для того, чтобы ее освободить, по лестнице влезли двое сотрудников и пробовали дверь открыть, то есть сломать каким-то образом. Пока ломали, она решилась сама слазить и забрать свои личные вещи. И все, так спустили ее — она слезла по лестнице — и ее личные вещи. Потом закончили с замком — доломали его. И вышли сами.
После этого Сергей Мосейкин добавил, что он был одним из двух сотрудников, которые и пытались спасти женщину, сломав дверь.
— Кстати, на видео был не сотрудник милиции (так пишут в телеграм-каналах. — Прим. TUT.BY). Это был сотрудник МЧС, — заметил председатель комиссии. — В такое время сейчас любое [видео] вызовет «бугага». Но ничего сверхъестественного не произошло.
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Оказалось, что «заклинило дверь» и женщина решила освободиться таким способом.
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