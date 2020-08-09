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В Брестской области выборы состоялись в большинстве районов уже в первой половине дня

09.08.2020 15:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Брестской области выборы состоялись в большинстве районов уже в первой половине дня, в том числе и двух районах областного центра. 

На одном из участков города работает наш корреспондент Мария Тройнич

В Бресте выборы проходят под звуки фортепиано. Избирательный участок номер один находится в музыкальном колледже. Чтобы поддержать праздничное настроение, здесь решили устроить небольшой концерт. В зале для голосования звучит “Беловежская пуща”, “Люблю тебя, Белая Русь” и другие композиции белорусской классики.

Вместе со звуками живой музыки зал наполнился ароматом свежей выпечки. Для посетителей развернули торговые ряды с фруктами, сладостями и непродовольственными товарами. Всего на участке 1 660 избирателей. Все это жители исторического центра города. Первым по традиции проголосовал руководитель области.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома: "У нас активно Брестская область всегда голосовала, и я уверен, что сегодня также активно все примут участие. Я голосовал за нашу страну. Мы должны то, что имеем, сохранить, и, естественно, приумножать это хорошей своей работой".

"Я хотел бы видеть свою страну, чтобы каждый радовался каждому моменту, и все наслаждались жизнью в этой стране". 

"Я хочу, чтобы у нас в первую очередь была такая жизнь, как и была до этого. Я хочу такого же спокойствия, на улице для своих детей, чтобы так и было!".

За тем, насколько прозрачно проходят выборы в регионе, следят в том числе зарубежные наблюдатели. Среди них специалисты от Исполнительного комитета СНГ и Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Накануне они ознакомились с ходом досрочного голосования. Всего в области аккредитовали около 8 тысяч наблюдателей.

Сергей Митин, международный наблюдатель (Россия): "Что понравилось мне, в отличие от наших избирательных кампаний, мы проехали большой достаточно отрезок - нигде никаких билбордов, четко, порядок, нигде не валяются листовки".

Всего в Брестской области 983 тысячи избирателей. У тех, кто хочет выразить свою позицию сегодня, еще есть время - как и во всей стране, участки региона работают до 20:00.

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестской области выборы состоялись в большинстве районов уже в первой половине дня, в том числе и двух районах областного центра.  На одном из участков города...
 
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