Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь в рейтинге программы развития ООН поднялась на 50-е место Всего в списке 189 государств. Второй год подряд мы в группе стран с высоким уровнем человеческого развития. Продолжительность и качество жизни, а также уровень...

Всего в списке 189 государств. Второй год подряд мы в группе стран с высоким уровнем человеческого развития. Продолжительность и качество жизни, а также уровень грамотности и образования - вот основные критерии рейтинга. 74 с половиной года - столько в среднем живут белорусы. У женщин данный показатель выше, как и уровень образования. В итоге по гендерному равенству мы 27-е во всем мире.