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Всего час остался до закрытия нашего избирательного участка во Вьетнаме

09.08.2020 15:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По информации участковой комиссии,  уже проголосовали около 40 избирателей.

Денис Николаев, председатель участковой избирательной комиссии (Вьетнам): "Сегодня, 9 августа 2020 года, в посольстве Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам проходят выборы Президента Республики Беларусь. Выборы проходят в спокойной обстановке, без каких-либо замечаний, эксцессов как со стороны иностранцев, так и со стороны наших граждан. Обстановка спокойная, рабочая. Участок работает с 8 часов утра до 8 часов вечера, поэтому всех наших соотечественников мы приглашаем принять участие в голосовании".

 
 
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По информации участковой комиссии,  уже проголосовали около 40 избирателей. Денис Николаев, председатель участковой избирательной комиссии (Вьетнам): "Сегодня, 9...
 
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