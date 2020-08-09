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Всего час остался до закрытия нашего избирательного участка во Вьетнаме
09.08.2020 15:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо информации участковой комиссии, уже проголосовали около 40 избирателей.
Денис Николаев, председатель участковой избирательной комиссии (Вьетнам): "Сегодня, 9 августа 2020 года, в посольстве Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам проходят выборы Президента Республики Беларусь. Выборы проходят в спокойной обстановке, без каких-либо замечаний, эксцессов как со стороны иностранцев, так и со стороны наших граждан. Обстановка спокойная, рабочая. Участок работает с 8 часов утра до 8 часов вечера, поэтому всех наших соотечественников мы приглашаем принять участие в голосовании".
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По информации участковой комиссии, уже проголосовали около 40 избирателей. Денис Николаев, председатель участковой избирательной комиссии (Вьетнам): "Сегодня, 9...
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