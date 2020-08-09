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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь успешно следует амбициозному плану по достижению глобальных ЦУР Вот уже пять лет Беларусь успешно следует амбициозному плану по достижению глобальных Целей устойчивого развития, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение...

Вот уже пять лет Беларусь успешно следует амбициозному плану по достижению глобальных Целей устойчивого развития, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и благополучие для всех. По этим показателям наша страна входит в двадцатку рейтинга.Об участии Беларуси в глобальной программе, наших успехах и гендерном равенстве мы поговорили с первым координатором по достижению целей, а ныне председателем Белорусского союза женщин Марианной Щеткиной.