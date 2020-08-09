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Беларусь успешно следует амбициозному плану по достижению глобальных ЦУР
09.08.2020 16:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВот уже пять лет Беларусь успешно следует амбициозному плану по достижению глобальных Целей устойчивого развития, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и благополучие для всех. По этим показателям наша страна входит в двадцатку рейтинга.
Об участии Беларуси в глобальной программе, наших успехах и гендерном равенстве мы поговорили с первым координатором по достижению целей, а ныне председателем Белорусского союза женщин Марианной Щеткиной.
Марианна Щеткина: "Вообще Минск - это история. Это напоминание о том, что историю нельзя перекраивать. Нельзя не любить свой дом. Нельзя не любить свою Родину, нельзя не любить место, где ты живешь. Вообще удивляют те темпы и те размахи, с которыми идет строительство города. Строительство дорог, строительство жилых кварталов, спортивные комплексы, аквапарки - это замечательно отличает наш Минск".
Если говорить о достижениях страны в глобальном смысле, важно отметить, Беларусь оказалась на 18-м месте среди 166 стран в рейтинге достижения глобальных Целей устойчивого развития. Буквально месяц назад об этом стало известно. Вы были первым координатором по продвижению этого проекта. Что для Беларуси это значит? Что этот рейтинг нам дает?
Марианна Щеткина: "Для страны это признание. Далее хотела бы отметить, что это заслуженно, очень правильно и справедливо. На международном уровне опыт Беларуси и эту нашу эффективную архитектуру очень давно заметили, мы с удовольствием делимся опытом. Я горжусь нашими достижениями".
На Ваш взгляд, какие цели у нас лучше всего реализованы. Что Вы об этом думаете?
Марианна Щеткина: "Если брать 17 целей - их нельзя никак разделять, потому что эта комплексность, системность - это как раз основа нашего подхода. Сейчас эта работа должна быть выстроена на регион".
Как мы знаем, существует 17 целей устойчивого развития. Это, безусловно, важные направления для улучшения жизни во всем мире. Гендерное равенство. И на этом пункте остановимся подробнее. Вы как председатель Белорусского союза женщин, думаю, можете оценить, насколько успешно у нас решается этот вопрос?
Марианна Щеткина: "В свое время (это в 2006 году) неправительственная организация ВЭФ разработала рейтинг. 144 государства в этом рейтинге соревнуются. Сразу скажу, что никто не достиг гендерного равенства, но наше государство очень стабильно входит в первую тридцатку. Это очень хороший показатель. Но если говорить, чего мы достигли"…
Да, вот что уже сделано, чтобы избежать так называемого гендерного перекоса.
Марианна Щеткина: "Возьмем рынок труда. Вот эта экономическая активность сегодня качественно совершенно другая. Если взять срез такой статистический, то среди женщин трудоспособного возраста более 84 % работают, кстати. Среди людей, которые имею дополнительную работу, 66 % составляют женщины, потому что они стремятся к благополучию и повышению доходов. Наши предложения всегда учитываются при разработке документов, правовых актов. Это очень важно".
Какой участницы вашего движения - а их более 140 тысяч - видят Беларусь в будущем?
Марианна Щеткина: "Наша Беларусь самостоятельная и самодостаточная, деликатная, креативная, очень надежная, миролюбивая, доброжелательная, гостеприимная. Но при этом мы всегда исходим из одного посыла. Если мы говорим о будущем, мы должны понимать, что будущее создаем сами, и те дороги, которые мы строим, те дороги, которые мы выбираем, зависят только от нас самих".
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Вот уже пять лет Беларусь успешно следует амбициозному плану по достижению глобальных Целей устойчивого развития, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение...
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