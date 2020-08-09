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По данным на 14 часов, в Беларуси проголосовали более 65 % избирателей
09.08.2020 15:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыборы состоялись во всех регионах и столице.
В Гомельской и Могилевской областях свой голос отдали свыше 70 % граждан. Почти две трети избирателей проголосовали в Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областях. В столице явка превысила 50 %.
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Выборы состоялись во всех регионах и столице. В Гомельской и Могилевской областях свой голос отдали свыше 70 % граждан. Почти две трети избирателей проголосовали...
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