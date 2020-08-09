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731 участок по выборам Президента Беларуси работает в Могилевской области

09.08.2020 15:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В том числе 34 - в медицинских учреждениях. Избиратели голосуют активно - как на селе, так и в больших городах. Исполнить свой гражданский долг приходят семьями. 

"Пришла голосовать за то, чтобы в стране нашей был мир, спокойствие, стабильность".
"Я хочу, чтобы наша Беларусь процветала в будущем и становилась лучше, богаче и чтобы все люди жили счастливо и мирно".
"Мы только за родную, любимую, стабильную - нашу Беларусь".

Избирательные участки сегодня работают до 8 вечера.

 
 
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В том числе 34 - в медицинских учреждениях. Избиратели голосуют активно - как на селе, так и в больших городах. Исполнить свой гражданский долг приходят семьями.  ...
 
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