Источник материала: БT





Рядом с избирательным участком проводится экзитпол





До закрытия голосования остается менее 4 часов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прямое включение из 42-го столичного избирательного участка Наши съемочные группы сегодня работают и на многих избирательных участках в столице. На прямую связь со студий выходит Александр Хоровец. У избирателей отличное...

Наши съемочные группы сегодня работают и на многих избирательных участках в столице. На прямую связь со студий выходитУ избирателей отличное настроение, которое передается и нашей съемочной группе. Ведь все мы сегодня делаем выбор за будущее нашей родной Беларуси. 42-й избирательный участок разместился в здании культурно-спортивного центра Минского отделения Белорусской железной дороги. Так что до или после того, как избиратели поставят галочку в графу за своего кандидата, можно и оздоровиться, и окультуриться. До выхода в прямой эфир мы пообщались с минчанами. Люди признаются, с выбором большинство определилось заранее. И, как правило, избиратели голосуют за уверенное завтра нашей страны.В связи с непростой эпидемиологической ситуацией позаботились и о безопасности избирателей, а также членов избирательных комиссий и наблюдателей. На участке есть антисептики, а письменные принадлежности и поверхности периодически обрабатывают дезрастворами. Многие избиратели сделали свой выбор досрочно.Его организовала Молодежная лаборатория социологических исследований при Белорусском комитете международных организаций. Как видите, интервьюеры в брендированной форме проводят анонимный опрос. На специальном бланке респондентам предлагают поставить галочку напротив фамилии кандидата, за кого был отдан голос. Итоги экзитпола озвучат после завершения голосования.Уверен, все, кто еще не успел дойти до своих избирательных участков, обязательно придут и сделают свой выбор. После обеда уже немного спала и жара. Так что тут сама погода сделала благоприятные условия для того, чтобы придти и поставить галочку напротив своего кандидата.