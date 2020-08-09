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Право голоса в Гродненской области имеют более 750 тысяч граждан
09.08.2020 16:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гродненской области сегодня открыты 656 избирательных участков, из них 39 в больницах, санаториях и профилакториях. Право голоса имеют более 750 тысяч граждан. За соблюдением избирательного законодательства следят наблюдатели от различных общественных объединений и трудовых коллективов.
"Жду от сегодняшнего решения однозначно стабильности, однозначно перспективы в развитии, и это все связывается с моим личным благополучием. Учитывая, как я понимаю, такую активную явку, столько людей на избирательном участке, думаю, что я не одинока".
"Я голосую за стабильную, процветающую, счастливую Беларусь. Хочу, чтобы мои дети и внуки жили счастливо в мирной стране".
Андрей Шнипко, член участковой избирательной комиссии № 64 г. Гродно: "Граждане активно идут голосовать к нам на участок, с прекрасным настроением. У нас есть все необходимое на участке для голосования, в том числе и шрифты Брайля для голосования слабовидящих людей".
Продолжается голосование и на дому. Заявки от горожан, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участки, поступают в комиссии на протяжении всего дня.
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В Гродненской области сегодня открыты 656 избирательных участков, из них 39 в больницах, санаториях и профилакториях. Право голоса имеют более 750 тысяч граждан. За...
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