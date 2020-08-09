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Право голоса в Гродненской области имеют более 750 тысяч граждан

09.08.2020 16:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гродненской области сегодня открыты 656 избирательных участков, из них 39  в больницах, санаториях и профилакториях. Право голоса имеют более 750 тысяч граждан. За соблюдением избирательного законодательства следят наблюдатели от различных общественных объединений и трудовых коллективов.

"Жду от сегодняшнего решения однозначно стабильности, однозначно перспективы в развитии, и это все связывается с моим личным благополучием. Учитывая, как я понимаю, такую активную явку, столько людей на избирательном участке, думаю, что я не одинока".

"Я голосую за стабильную, процветающую, счастливую Беларусь. Хочу, чтобы мои дети и внуки жили счастливо в мирной стране".

Андрей Шнипко, член участковой избирательной комиссии № 64 г. Гродно: "Граждане активно идут голосовать к нам на участок, с прекрасным настроением. У нас есть все необходимое на участке для голосования, в том числе и шрифты Брайля для голосования слабовидящих людей". 

Продолжается голосование и на дому. Заявки от горожан, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участки, поступают в комиссии на протяжении всего дня. 

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области сегодня открыты 656 избирательных участков, из них 39  в больницах, санаториях и профилакториях. Право голоса имеют более 750 тысяч граждан. За...
 
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