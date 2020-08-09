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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Право голоса в Гродненской области имеют более 750 тысяч граждан В Гродненской области сегодня открыты 656 избирательных участков, из них 39 в больницах, санаториях и профилакториях. Право голоса имеют более 750 тысяч граждан. За...

В Гродненской области сегодня открыты 656 избирательных участков, из них 39 в больницах, санаториях и профилакториях. Право голоса имеют более 750 тысяч граждан. За соблюдением избирательного законодательства следят наблюдатели от различных общественных объединений и трудовых коллективов.Продолжается голосование и на дому. Заявки от горожан, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участки, поступают в комиссии на протяжении всего дня.