«Все эти действия недопустимы». Мингорисполком оценил ущерб от массовых беспорядков в столице

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком призвал жителей города «не участвовать в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов». TUT.BY обращался за комментарием к столичным властям по ситуации в городе в последние дни. Позиция властей появилась в телеграм-канале «Минск. Официально».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ущерб, нанесенный городскому хозяйству в результате массовых беспорядков, составил более 500 тысяч рублей. Приблизительно столько стоят 9 новых аппаратов искусственной вентиляции легких или три рентгеновских диагностических комплекса, пишет Мингорисполком.

В городе повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт. Организаторами несанкционированных мероприятий сооружаются баррикады из мусорных контейнеров и металлических конструкций, блокируются дороги, создаются препятствия для движения общественного транспорта. Вносятся коррективы в повседневную работу городской инфраструктуры в целом, что доставляет существенный дискомфорт жителям столицы.

Все эти действия недопустимы, влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Мингорисполком призывает жителей города не участвовать в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов.

Берегите себя и своих близких. Оградите от участия в этих событиях своих детей.