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«Все эти действия недопустимы». Мингорисполком оценил ущерб от массовых беспорядков в столице
12.08.2020 12:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мингорисполком призвал жителей города «не участвовать в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов». TUT.BY обращался за комментарием к столичным властям по ситуации в городе в последние дни. Позиция властей
Ущерб, нанесенный городскому хозяйству в результате массовых беспорядков, составил более 500 тысяч рублей. Приблизительно столько стоят 9 новых аппаратов искусственной вентиляции легких или три рентгеновских диагностических комплекса, пишет Мингорисполком.
В городе повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт. Организаторами несанкционированных мероприятий сооружаются баррикады из мусорных контейнеров и металлических конструкций, блокируются дороги, создаются препятствия для движения общественного транспорта. Вносятся коррективы в повседневную работу городской инфраструктуры в целом, что доставляет существенный дискомфорт жителям столицы.
Все эти действия недопустимы, влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность.
Мингорисполком призывает жителей города не участвовать в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов.
Берегите себя и своих близких. Оградите от участия в этих событиях своих детей.
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Мингорисполком призвал жителей города «не участвовать в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов». Об этом сообщает...
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