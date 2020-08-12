﻿ «Все эти действия недопустимы». Мингорисполком оценил ущерб от массовых беспорядков в столице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Все эти действия недопустимы». Мингорисполком оценил ущерб от массовых беспорядков в столице

12.08.2020 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком призвал жителей города «не участвовать в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов». TUT.BY обращался за комментарием к столичным властям по ситуации в городе в последние дни. Позиция властей появилась в телеграм-канале «Минск. Официально».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ущерб, нанесенный городскому хозяйству в результате массовых беспорядков, составил более 500 тысяч рублей. Приблизительно столько стоят 9 новых аппаратов искусственной вентиляции легких или три рентгеновских диагностических комплекса, пишет Мингорисполком.

В городе повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт. Организаторами несанкционированных мероприятий сооружаются баррикады из мусорных контейнеров и металлических конструкций, блокируются дороги, создаются препятствия для движения общественного транспорта. Вносятся коррективы в повседневную работу городской инфраструктуры в целом, что доставляет существенный дискомфорт жителям столицы.

Все эти действия недопустимы, влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Мингорисполком призывает жителей города не участвовать в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов.

Берегите себя и своих близких. Оградите от участия в этих событиях своих детей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингорисполком призвал жителей города «не участвовать в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов». Об этом сообщает...
 
Новости дня
Новости общества
 
Во время вчерашних протестов задержали более тысячи человек. За помощью к медикам обратился 51 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика