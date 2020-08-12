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Во время вчерашних протестов задержали более тысячи человек. За помощью к медикам обратился 51 человек

12.08.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД сообщает, что с 11 на 12 августа в белорусских городах были задержаны более тысячи человек. Пострадал 51 человек, 14 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, некоторые из них госпитализированы. По фактам нападения на сотрудников МВД возбуждено 17 уголовных дел.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По данным МВД, граждане вышли на улицы в 25 населенных пунктах.

— В столице и ряде крупных городов имели место отдельные попытки перекрытия движения общественного транспорта, а также факты открытого противостояния органам порядка, — информирует пресс-служба.

Силовое ведомство также приводит факты правонарушений:

  • в Минске примерно в 22.00 на ул. Притыцкого около 400 человек вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта. Спустя двадцать пять минут движение было восстановлено, толпа рассредоточена;
  • в Жодино водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на военнослужащего, после чего скрылся. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение. Всего за сутки на правоохранителей было совершено 5 умышленных наездов с использованием автомобилей;
  • в Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен;
  • в Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка.

Задержаны более тысячи человек. По информации Минздрава, за медицинской помощью обратился 51 гражданин.

— В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы, — заявили в пресс-службе.

Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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