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Во время вчерашних протестов задержали более тысячи человек. За помощью к медикам обратился 51 человек
12.08.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД сообщает, что с 11 на 12 августа в белорусских городах были задержаны более тысячи человек. Пострадал 51 человек, 14 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, некоторые из них госпитализированы. По фактам нападения на сотрудников МВД возбуждено 17 уголовных дел.
По данным МВД, граждане вышли на улицы в 25 населенных пунктах.
— В столице и ряде крупных городов имели место отдельные попытки перекрытия движения общественного транспорта, а также факты открытого противостояния органам порядка, — информирует пресс-служба.
Силовое ведомство также приводит факты правонарушений:
Задержаны более тысячи человек. По информации Минздрава, за медицинской помощью обратился 51 гражданин.
— В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы, — заявили в пресс-службе.
Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел.
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Во время вчерашних протестов задержали более тысячи человек. За помощью к медикам обратился 51 человек
По фактам нападения на сотрудников МВД возбуждено 17 уголовных дел.
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