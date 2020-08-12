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Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне
12.08.2020 13:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтавка рефинансирования сохраняет свое значение! Это главный итог заседания по денежно-кредитной политике Национального банка - оно прошло сегодня. Итак, ключевая ставка остается на уровне 7,75%. Регулятор, принимая решение, первым делом опирается на значение инфляции. Ожидается, что по итогам года она не превысит 5%.
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Ставка рефинансирования сохраняет свое значение! Это главный итог заседания по денежно-кредитной политике Национального банка - оно прошло сегодня. Итак, ключевая...
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