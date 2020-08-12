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Депутаты призвали белорусов соблюдать закон и порядок

12.08.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нынешнее напряжение в обществе отражается и на привычной спокойной жизни многих белорусов. Соблюдать закон и порядок призвали депутаты. 

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Я как женщина, как мать, как бабушка очень переживаю за то, чтобы мои дети, мои родственники и внуки чувствовали себя в безопасности. Мы живем в правовом государстве, и исполнение закона - это обязанность. Выразить свое мнение и свою позицию можно миролюбивым путем. Мои избиратели говорят о том, что жизнь продолжается, и они действительно хотят утром идти на работу, пользоваться общественным транспортом, а вечером, как было это принято, как было и в нашей стране, посещать культурно-развлекательные мероприятия, спортивные объекты. И они опасаются за свою жизнь и жизнь своих детей". 

 
 
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Нынешнее напряжение в обществе отражается и на привычной спокойной жизни многих белорусов. Соблюдать закон и порядок призвали депутаты.  Людмила Кананович,...
 
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