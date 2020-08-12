В Молодечненском районе ОМОН задержал жителей и местного депутата - они несли коллективное обращение

Источник материала: Tut.by

В Молодечненском районе были задержаны люди, которые несли обращение в сельисполком, среди них — депутат местного совета. Об этом сообщает "Рэгіянальная газета".



Кадр из видео телеграм-канала "Рэгіянальная газета"

СМИ ссылаются на местных жителей, которые рассказали, что в агрогородке Лебедево ОМОН задержал жителей, которые несли коллективное обращение в местный сельский исполнительный комитет.

При задержании сотрудники применили силу, нецензурно выражались и обвиняли людей в том, что они хотят продать страну.

Как сообщается, среди задержанных был депутат Лебедевского совета Александр Гримоть — старший участковый инспектор милиции отдела внутренних дел Молодечненского райисполкома.