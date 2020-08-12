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В Молодечненском районе ОМОН задержал жителей и местного депутата - они несли коллективное обращение

12.08.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечненском районе были задержаны люди, которые несли обращение в сельисполком, среди них — депутат местного совета. Об этом сообщает "Рэгіянальная газета".


Кадр из видео телеграм-канала "Рэгіянальная газета"

СМИ ссылаются на местных жителей, которые рассказали, что в агрогородке Лебедево ОМОН задержал жителей, которые несли коллективное обращение в местный сельский исполнительный комитет.

При задержании сотрудники применили силу, нецензурно выражались и обвиняли людей в том, что они хотят продать страну.

Как сообщается, среди задержанных был депутат Лебедевского совета Александр Гримоть — старший участковый инспектор милиции отдела внутренних дел Молодечненского райисполкома.

 
 
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В агрогородке Лебедево Молодечненского района были задержаны люди, которые несли обращение в сельисполком, среди них - депутат местного совета.
 
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