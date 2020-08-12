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Отключение горячей воды в части Могилева с 13 августа - последнее в этом сезоне

12.08.2020 13:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве с 13 августа начинается последний в этом году этап отключения горячей воды. Он запланирован по графику и продлится до 26 августа включительно.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Горячей воды следующие две недели не будет в микрорайонах Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, Рабочий поселок, Ямницкий, на улицах Челюскинцев, Менжинского, Строителей, Космонавтов, проспекте Мира от университета им. Кулешова до гостиницы «Могилев».

Как сообщили TUT.BY в диспетчерской службе Могилевских тепловых сетей, горячую воду отключат 13 августа в 00.00. Далее специалисты начнут испытания тепловых сетей.

При разрыве труб, размыве грунта, проседании покрытия проезжей части или тротуаров, выходе воды на поверхность земли звоните в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам: 8 0222 70−59−68, 70−50−67, 8033 319−15−90.

 
Теги: Могилев
 
 
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