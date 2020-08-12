В ночь на 12 августа отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах — МВД

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В ночь на 12 августа были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В столице и ряде крупных городов имели место отдельные попытки перекрытия движения общественного транспорта, а также факты открытого противостояния органам правопорядка.

За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. По информации Минздрава, за медицинской помощью обратился 51 гражданин . В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы.

В Минске примерно в 22.00 по ул.Притыцкого около 400 человек вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта. Спустя 25 минут движение было восстановлено, толпа рассредоточена. В Жодино водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на военнослужащего, после чего скрылся. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение. Всего за сутки на правоохранителей было совершено пять умышленных наездов.

В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен. В Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка.

Следственные органы по фактам нападения на сотрудников возбудили 17 уголовных дел.

Как отметили в эфире телеканала «Беларусь 1», на этот раз прошедшие ночью беспорядки оказались менее массовыми. Тем не менее, некоторые участники несанкционированных акций были настроены по-боевому, и, как отмечают правоохранители, их действия четко координировались. Среди задержанных много ранее судимых. Некоторые страницы их биографии можно легко прочитать по татуировкам на теле. Другие факты изложили сами участники беспорядков. При обыске среди личных вещей у них были найдены радиостанции, ножи, фомки и дубинки. Как отметили правоохранители, среди задержанных есть граждане России, Украины и Польши. Отмечается, что самая агрессивная группа сконцентрировалась в столичном микрорайоне Серебрянка.

В это же время проверяется информация о возможном подкупе участников акций. Один из подозреваемых, так называемый кассир, задержан в Минске у торгового цента «Дана Молл» с крупной суммой денег — около $10 тыс. При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. Сообщается, что ранее он был судим за незаконный оборот психотропов.

Как констатировали в МВД, прошедшие ночью беспорядки хоть и утратили массовость, однако уровень агрессии остается крайне высоким по отношению к правоохранителям. Так, в Могилеве несколько парней устроили потасовку с ОМОНом. Спортивного вида мужчины, владеющие навыками единоборств, целенаправленно спровоцировали потасовку.

Как сообщает МВД, за два дня на сотрудников органов внутренних дел совершено восемь умышленных наездов автомобилями. Прецедент был создан в Минске, затем волна аналогичных актов прокатилась по стране, в том числе Жодино и Барановичах. Также в Барановичах зафиксированы попытки поджечь торговые киоски. В городе обнаружили машину с пустыми бутылками и уже готовым коктейлем Молотова. Автомобиль изъят. В его салоне также обнаружены два метательных ножа, пластиковая бутылка с растворителем, балаклава, закупоренная тряпкой стеклянная бутылка с неустановленной химической жидкостью, пустые стеклянные бутылки, тряпки, пропитанные горючим. В отношении хозяина автомобиля возбуждено уголовное дело.

По информации правоохранителей, уже задержаны четверо координаторов массовых акций, которые прошли накануне. Известно, что основной фигурант — минчанин, который специально снял номер на 17-м этаже гостиницы «Беларусь», откуда координировал акции и руководил действиями соратников. От правоохранительных органов продолжает поступать новая информация.

БелТА