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На участке в Молодечно победила Тихановская. Председатель комиссии - директор школы - написал заявление на увольнение

12.08.2020 14:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На одном из избирательных участков в Молодечно по итогам подсчета голосов победила Светлана Тихановская. После этого, как рассказали читатели TUT.BY, председатель комиссии — директор школы, — написал заявление об увольнении, отказываться от объявленных результатов он не собирается. Теперь люди волнуются, что педагог с 22-летним стажем может лишиться работы.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

С редакцией связались жители Молодечно и рассказали, что на участке № 25, который расположен в школе № 5, после подсчета голосов победила Светлана Тихановская с отрывом в сотню голосов от Александра Лукашенко.

«Весь коллектив поддерживает Евгения Васильевича и педагоги готовы идти за ним, если уволят их директора», — рассказал нам источник в Молодечно.

У Евгения Макаревича большой педагогический стаж — он руководит школой уже 22 года. В соцсетях выпускники школы и его бывшие ученики пишут слова поддержки.

TUT.BY дозвонился в СШ № 5, чтобы поговорить с Евгением Васильевичем. Он говорит: ничего удивительного нет — комиссия считала голоса честно, и все.

«Это правда, что вы написали заявление на увольнение?», — уточнили мы.

«Да, правда. Скажем так, мое решение было спонтанным, уже после подсчета голосов… Но, как видите, я сейчас в школе. Я работаю, не уволен», — ответил вчера на звонок директор. По поводу точных результатов голосования давать комментарии он отказался и посоветовал обратиться в районную комиссию по выборам.

Увы, дозвониться туда TUT.BY не удалось. Но уточнил данные независимый наблюдатель с участка, у него имеется фото итогового протокола: «За Тихановскую проголосовал 741 человек, за Лукашенко — 620. Дмитриева поддержали 33, Канопацкую — 24, а Черечня — 17. Согласно спискам, на участке 1617 избирателей, пришло 1461. Досрочно — 386, в основной день — 998. Причем лично я насчитал около 500 человек, которые пришли в основной день голосования на участок с белыми лентами на руках. А вот на досрочном, насколько знаю, за Тихановскую было немного голосов».

К сожалению, сегодня связаться с Евгением Васильевичем по телефонам школы уже не удалось.

Другие участки: цифры самые разные

TUT.BY изучил снимки протоколов с других участков в Молодечно, которыми поделились в соцсетях избиратели и наблюдатели. И результаты по участкам в одном городе очень отличаются.

На участке № 35 (на базе ОАО «Стройсервис-Молодечно») из почти 2,5 тысяч пришедших большинство отдали голос за Светлану Тихановскую 1438 человек, а за Александра Лукашенко — 897. Причем в основной день голосования пришло людей вдвое больше, чем за пять дней досрочного.

На Геленовском участке № 1 (СШ № 2) за Лукашенко проголосовали 1120 человек, а за Тихановскую 902. На досрочное пришли 667 избирателей, а в основной день — 1477.

Интересно также, как разнятся итоги на двух участках, которые располагались в одном и том же учреждении, например, школе № 14. Там, на участке № 26 за действующего президента проголосовали 1656 избирателей, а за Тихановскую — 218. Досрочно проголосовало около тысячи человек, в основной же день почти 1200. На другом школьном участке, № 27, — 854 за Лукашенко и 850 за Тихановскую. Явка в основной день почти равна явке за досрочные.

1583 голосов за Лукашенко и 595 за Тихановскую отметили в протоколе участка № 21 (гимназия-колледж искусств), небольшой разрыв получился на участке № 3 (медицинский колледж): 574 за действующего президента и 549 за кандидатку.

В СШ № 8 на одном участке, № 11, 743 избирателя поддержали Лукашенко, а 404 — его соперницу. Там же, на участке № 23, — 1261 за действующего президента и 502 за Тихановскую.

На заводе порошковой металлургии, участок № 32, за Александра Григорьевича проголосовали 1286 человек, за Светлану Георгиевну — 859. В гимназии № 6 (участок № 10) вывесили протокол: 880 за него и 597 за нее. В общежитии «Коммунальника» (участок № 20) получилось 956 против 886, а на участке № 21 в 8-й школе — 1583 против 595.

В городском поселке Радошковичи недалеко от Молодечно на участке № 76 отмечено 524 за Лукашенко и 503 за Тихановскую (причем разница в явке на досрочном и в основной день — примерно 5 раз). А вот на участке № 74 в вывешенном протоколе большинство было у Тихановской — 647, у Лукашенко — 499.

К слову, во вторник в Молодечно состоялось заседание, где объявляли официальные цифры с выборов по всему району. Как сообщают журналисты «Рэгіянальнай газеты» в своем телеграм-канале, их туда не пустили. После собрания глава комиссии Ирина Недвецкая и заместитель Татьяна Шафалович подтвердили, что официальные итоговые цифры есть, но отказались их называть. И посоветовали ждать это на сайте исполкома. На вопрос о сроках был получен ответ: в течение 10 дней.

 
 
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