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Минчанина подозревают в подготовке разбойного нападения на немецкую благотворительную организацию
12.08.2020 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 10 августа в Минске оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали 49-летнего местного жителя. Его подозревают в том, что он готовил разбойное нападение на немецкую благотворительную организацию, оказывающую помощь инвалидам Беларуси. Об этом
«Организовать нападение минчанин решил еще в марте. Для этого он изготовил макет взрывного устройства и через знакомых начал искать исполнителя преступления», — рассказали в милиции.
Информация о планируемом преступлении попала в милицию. В итоге мужчину задержали на улице после встречи с потенциальным исполнителем.
«При осмотре квартиры горожанина обнаружен упомянутый макет самодельного взрывного устройства. Известно, что в день планируемого ограбления в офисе организации хранилось без малого 6 тысяч евро», — добавили в милиции.
Мужчину задержали, он находится в ИВС, возбуждено уголовное дело.
В МВД также сообщили, что ранее он входил в состав организованной преступной группы и был неоднократно судим за имущественные преступления, в том числе разбой и подделку водительского удостоверения.
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«Организовать нападение минчанин решил еще в марте. Для этого он изготовил макет взрывного устройства и через знакомых начал искать исполнителя преступления», -...
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