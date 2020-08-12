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Минчанина подозревают в подготовке разбойного нападения на немецкую благотворительную организацию

12.08.2020 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 10 августа в Минске оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали 49-летнего местного жителя. Его подозревают в том, что он готовил разбойное нападение на немецкую благотворительную организацию, оказывающую помощь инвалидам Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Организовать нападение минчанин решил еще в марте. Для этого он изготовил макет взрывного устройства и через знакомых начал искать исполнителя преступления», — рассказали в милиции.

Информация о планируемом преступлении попала в милицию. В итоге мужчину задержали на улице после встречи с потенциальным исполнителем.

«При осмотре квартиры горожанина обнаружен упомянутый макет самодельного взрывного устройства. Известно, что в день планируемого ограбления в офисе организации хранилось без малого 6 тысяч евро», — добавили в милиции.

Мужчину задержали, он находится в ИВС, возбуждено уголовное дело.

В МВД также сообщили, что ранее он входил в состав организованной преступной группы и был неоднократно судим за имущественные преступления, в том числе разбой и подделку водительского удостоверения.

 
Теги: Минск
 
 
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«Организовать нападение минчанин решил еще в марте. Для этого он изготовил макет взрывного устройства и через знакомых начал искать исполнителя преступления», -...
 
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