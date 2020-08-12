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Ищем будущих чемпионов. Открыт набор в спортивные школы "Динамо"

12.08.2020 16:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый учебный год - в спортивных школах "Динамо". Первые занятия начнутся уже с сентября! Из 11 спортивных школ по стране 5 работают в Минске. Футбол, хоккей, легкая атлетика, биатлон, разные виды борьбы и художественная гимнастика - в некоторые секции принимать детей начинают с 4 лет. Готовят будущих чемпионов профессиональные тренеры, в том числе чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. В этом году открываются и новые секции - по скалолазанию, а также гребле на байдарках и каноэ. Среди знаменитых выпускников школ - Дарья Домрачева, Александр Глеб, Наталья Цилинская и Любовь Черкашина. Занятия для всех посетителей спортивных секций общества "Динамо" бесплатные.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый учебный год - в спортивных школах "Динамо". Первые занятия начнутся уже с сентября! Из 11 спортивных школ по стране 5 работают в Минске. Футбол, хоккей, легкая...
 
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