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Ищем будущих чемпионов. Открыт набор в спортивные школы "Динамо"
12.08.2020 16:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый учебный год - в спортивных школах "Динамо". Первые занятия начнутся уже с сентября! Из 11 спортивных школ по стране 5 работают в Минске. Футбол, хоккей, легкая атлетика, биатлон, разные виды борьбы и художественная гимнастика - в некоторые секции принимать детей начинают с 4 лет. Готовят будущих чемпионов профессиональные тренеры, в том числе чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. В этом году открываются и новые секции - по скалолазанию, а также гребле на байдарках и каноэ. Среди знаменитых выпускников школ - Дарья Домрачева, Александр Глеб, Наталья Цилинская и Любовь Черкашина. Занятия для всех посетителей спортивных секций общества "Динамо" бесплатные.
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Новый учебный год - в спортивных школах "Динамо". Первые занятия начнутся уже с сентября! Из 11 спортивных школ по стране 5 работают в Минске. Футбол, хоккей, легкая...
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