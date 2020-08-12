«Остановиться надо, успокоиться всем». Митрополит Павел выступил с заявлением по поводу событий в стране

Источник материала: Tut.by

«Давайте все вместе остановимся, остановим эту вражду и ненависть!» — с таким призывом к белорусам по поводу происходящих в стране акций протеста несогласных с итогами голосования на выборах президента выступил глава Белорусской православной церкви, митрополит Павел.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Владыка призвал всех к благоразумию, миру, возможному диалогу и согласию.

— Мы сегодня не предполагали, что к нам может прийти беда, может вот так быть, что родные и близкие люди могут стать друг против друга.

Владыка обратился к разным представителям белорусского общества. Он попросил «защитников нашего Отечества, которых поставили на защиту народа, чтобы они соизмеряли свою власть и свои возможности по отношению к тем, кто сегодня думает, что есть и другой путь, но не знает, как правильно на него стать».

Митрополит обратился к «родителям, чьи дети выходят на баррикады»:

— Хотел бы призвать их сказать детям, что есть другой путь — путь мира и согласия, по которому можно тоже пойти и сохранить мир и единодушие в нашем Отечестве.

Владыка обратился и к властям и депутатам и попросил их, чтобы они подумали, что сегодня можно и нужно сделать, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

— Я хотел бы обратить к тем, кто прибыл в Беларусь для того, чтобы здесь покуражиться, чтобы здесь разжечь вражду и ненависть — возвращайтемь в свои дома, не возжигайте здесь пламя вражды и ненависти. Наш народ столько пережил бед, скорби, войн, что, наверное, многим поколениям и народам хватит того, что пережил белорусский народ. Оставьте белорусский народ самому жить и выбирать путь, по которому он пойдет дальше.

Владыка отметил, что сегодня никого не хочет осуждать: ни одну, ни другую сторону.

— Я понимаю, что есть и другие силы, темные силы, их слуги, которые живут тем, что видят вражду и ненависть между людьми и, может быть, получают от этого какие-нибудь дивиденды. Но жить нам в этой стране. И хочется пожелать, чтобы мир, единодушие и согласие продолжали оставаться на нашей благословенной земле.

Владыка отметил, что всегда и всем говорил, что Беларусь — это страна, где царят мир и безопасность, а сегодня, к глубокому его сожалению, даже сотрудники церкви просят разрешения завершить рабочий день раньше, чтобы дойти до дома. Он призвал священников продолжать молиться, чтобы Бог помог выйти Беларуси из кризисного состояния.

— Давайте все вместе остановимся, остановим эту вражду и ненависть. Потому что как только начинают бушевать страсти в нас, никакого правильного решения мы принять не сможем. Только спокойно, помолившись, охладившись, успокоившись, мы можем решить, что нас волнует. Да, есть вопросы, но их можно решать и нужно решать не путем противостояния и, не дай Бог, чтобы вновь пролилась кровь.

Митрополит Павел, отвечая на вопрос TUT.BY, по поводу применения силы сотрудниками органов внутренних дел, отметил, что на все происходящее смотрит с грустью и печалью, и повторил, что не осуждает ни одну из сторон конфликта.

— Искренне скажу, с таким чувством трепета, я думаю, дай Бог, чтобы не произошло что-то худшее. Поэтому остановиться надо, успокоиться всем: и одной стороне, и другой стороне — и всем вместе выходить из этого положения.

Он отметил, что никому нельзя злоупотреблять своим служебным положением.

— Я иногда смеюсь и говорю, вот мне как архиерею палка дана волков прогонять, а ведь это не просто символ. Действительно, в древности архиереи от хищников защищали свою паству, была такая необходимость, сегодня это символ. Но я же эту палку сейчас не употребляю в деле, символ остается символом. А вот я сейчас защищаю паству с помощью вас, наших журналистов (призывая через СМИ всех к миру и благоразумию. — Прим. TUT.BY), и призываю всех: давайте идти все вместе по этому пути.

Напомним, с 9 августа в Беларуси проходят акции протеста несогласных с предварительными итогами выборов президента. Силовики применяют против демонстрантом светошумовые гранаты, обстреливают резиновыми пулями, используют слезоточивый газ, избивают дубинками. После акция протеста 9, 10 и 11 августа более 250 человек оказались в больницах с различными травмами. Как сообщают медики, пациенты поступают с ранами ног и рук, черепно-мозговыми травмами, ушибами, отравлениями, переломами. С травмами есть и силовики и обычные люди.

Во время акций по всей стране было задержано около 6 тысяч человек. В Минске 10 августа погиб человек.

Ранее к людям обратился глава Католической церкви архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

— Произошли столкновения между мирными гражданами и сотрудниками силовых структур. В ходе активного противостояния уже, к сожалению, пролилась первая кровь и появились потерпевшие с обеих сторон. Впервые в современной истории Беларуси брат поднял руку на брата, — сказал он.

Кондрусевич предложил созвать экстренный круглый стол, «чтобы за ним, а не на баррикадах, решать дальнейшую судьбу нашего Отечества».