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Представители штаба экс-главы Белгазпромбанка В.Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси

12.08.2020 16:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси. А также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка.
 
 
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Сегодня установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию...
 
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