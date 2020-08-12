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В ЦУМе мужчина распылил газ из баллончика
12.08.2020 16:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня появилась информация о том, что в ЦУМе распылили газ из баллончика. Эвакуации не было. Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, был конфликт между двумя мужчинами, один из них распылил газ из баллончика. Это предварительная информация. Правда, некоторые телеграмм-каналы поспешили обвинить в произошедшем - ОМОН.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома (по телефону).
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Сегодня появилась информация о том, что в ЦУМе распылили газ из баллончика. Эвакуации не было. Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома...
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