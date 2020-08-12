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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ЦУМе мужчина распылил газ из баллончика Сегодня появилась информация о том, что в ЦУМе распылили газ из баллончика. Эвакуации не было. Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома...

Сегодня появилась информация о том, что в ЦУМе распылили газ из баллончика. Эвакуации не было. Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, был конфликт между двумя мужчинами, один из них распылил газ из баллончика. Это предварительная информация. Правда, некоторые телеграмм-каналы поспешили обвинить в произошедшем - ОМОН.