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В Минске видели машины скорой с водителем в балаклаве. Что это было?

12.08.2020 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях в телеграм-канале belamova появилась фотография машины скорой помощи, в которой сидели мужчины в балаклавах. TUT.BY попытался выяснить, что это было?


Фото: belamova / Telegram

В ночь с 9 на 10 августа в Минске возле оперного театра читатели заметили несколько машин, похожих на скорые. В них сидели люди в балаклавах. По словам читателей, такие машины пока встречали только в Минске. Одна из них попала на фото, которое выложили в телеграм-канале belamova.

Что это могло быть за авто, TUT.BY поинтересовался в Минздраве. Однако, как пояснила пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун, автомобиль, изображенный на фото, не имеет никакого отношения к Минздраву.

— У машины скорой помощи обязательно должен быть бортовой номер, мигалка, — уточнила собеседница. — К тому же, на фото изображен автомобиль марки «Газель». Среди скорых Минска нет машин такой марки.


Вот так выглядит машина скорой. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кроме того, судя по всему, на машине, в которой сидели люди в балаклавах, написано «Медычная дапамога», а на скорых — «Скорая медицинская помощь».

Чуть позже читатели прислали в редакцию видео, где из машины, похожей на скорую, выбегают мужчины, одетые в форму, похожую на милицейскую.


Фото: скриншот с видео, которое прислали читатели

По словам Владимира Пархомцева, главного специалиста по общественным связям управления идеологической работы ГУК ВВ, к внутренним войскам эти машины не имеют никакого отношения.

— Это не машина внутренних войск, — описывая фото из телеграм-канала, отметил собеседник. — Во-первых, на дверях [авто] отсутствует эмблема внутренних войск. Во-вторых, полоса [где написано «медычная дапамога"] у нас она не такого цвета и отличается по ширине. В-третьих, у нас на машинах установлены проблесковые маячки — свето-звуковое устройство (на фото их нет. — Прим. TUT.BY).

Что касается машины на видео, то с данного ракурса, говорит собеседник, ее идентифицировать нельзя. При этом, Владимир Пархомцев отмечает, авто на фото и видео — это два совсем разных автомобиля. Они отличаются «по марке, по посадке, цвету полосы ленты, на одном проблесковые маячки есть, на втором нет».

По словам собеседника, сказать, что внутри сотрудники милиции — нельзя. «Люди там могут быть похожи на кого угодно», — подчеркнул он.

— Форма одежды любого цвета, любого характера продается везде, — отметил Владимир Пархомцев. — Кто в этой машине едет, я не говорю. Это могут быть, как обычные люди, так и провокаторы — это может быть кто угодно. Но не [эти] люди, не машины никакого отношения к внутренним войскам не имеют.

 
Теги: Минск
 
 
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На днях в телеграм-канале belamova появилась фотография машины скорой помощи, в которой сидели мужчины в балаклавах. TUT.BY попытался выяснить, что это было?
 
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