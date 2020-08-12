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В Витебске задержали около 15 девушек, которые вышли в знак протеста против жестокости силовиков

12.08.2020 16:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 12 августа задержали около 15 девушек с цветами, которые вышли к ратуше в знак протеста против жестокости силовиков на акциях по разгону недовольных результатами президентских выборов в Беларуси.


Фото: instagram.com/vitebskfoto/

К трем часам дня к ратуше пришло около 20 девушек с цветами. Они стали в цепь и стояли. Но акция длилась недолго, так как вскоре приехала милиция, и примерно 10-15 девушек забрали в Октябрьский РОВД, сообщил TUT.BY очевидец.

Однако через некоторое время к ратуше пришла новая группа девушек с цветами, и они встали на место тех, которых задержали.

Возле ратуши стояла милицейская машина. Девушки постояли некоторое время и разошлись. Две участницы акции решили подарить милиции цветы. Этих девушек задержали. 

Напомним, инициатива девушек, которые вышли в среду днем к Комаровскому рынку в белом и с цветами в знак протеста жестокости силовиков, нашла отклик у многих и не только в Минске. В живые цепи выстраиваются женщины в разных городах Беларуси.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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К трем часам дня к ратуше пришло около 20 девушек с цветами. Они стали в цепь и стояли. Но акция длилась недолго, так как вскоре приехала милиция, и всех девушек...
 
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