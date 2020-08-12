|
В Витебске задержали около 15 девушек, которые вышли в знак протеста против жестокости силовиков
12.08.2020 16:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 12 августа задержали около 15 девушек с цветами, которые вышли к ратуше в знак протеста против жестокости силовиков на акциях по разгону недовольных результатами президентских выборов в Беларуси.
К трем часам дня к ратуше пришло около 20 девушек с цветами. Они стали в цепь и стояли. Но акция длилась недолго, так как вскоре приехала милиция, и примерно 10-15 девушек забрали в Октябрьский РОВД, сообщил TUT.BY очевидец.
Однако через некоторое время к ратуше пришла новая группа девушек с цветами, и они встали на место тех, которых задержали.
Возле ратуши стояла милицейская машина. Девушки постояли некоторое время и разошлись. Две участницы акции решили подарить милиции цветы. Этих девушек задержали.
Напомним, инициатива девушек, которые
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К трем часам дня к ратуше пришло около 20 девушек с цветами. Они стали в цепь и стояли. Но акция длилась недолго, так как вскоре приехала милиция, и всех девушек...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)