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Соревнования рыболовов и охотников пройдут в Пинском районе

12.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Соревнования рыболовов и охотников пройдут в Пинском районе

Для укрепления связей между рыбаками, обмена опытом по рыбной ловле Учреждение «Пинская РОС» РГОО «БООР» проводит 15 августа 2020 года соревнования по рыбной ловле летней поплавочной удочкой. Соревнования пройдут на водохранилище Горново вблизи д. Горново. Начало соревнований в 6.00. Каждому участнику при себе иметь обязательно билет рыболова (при его наличии).

Телефоны для справок: 62-66-42, +375-44-595-11-10.

22 августа 2020 года для укрепления связей между охотниками, обмена опытом по технике стрельбы пройдут соревнования по стрелково-охотничьему многоборью. Соревнования пройдут на месте пристрелки вблизи д. Кривичи Парохонской охотдачи. Начало соревнований в 9.00. Каждому участнику при себе иметь обязательно госудостоверение на право охоты, подтверждение уплаты госпошлины, разрешение на хранение и ношение оружия, билет охотника (при его наличии).

Телефоны для справок: 31-66-42, 8-029-61-61-700.

Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными призами. По окончании соревнований для всех участников работники учреждения организуют горячее питание.

УНН 201002297.

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