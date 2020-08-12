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Глава МВД: «Принципиальная позиция - журналистов не трогать». Освобождены главред «Нашай Нiвы» и собкор TUT.BY
12.08.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем
«Сегодня в интернет-пространстве активно муссируется тема задержаний журналистов. В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола. Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью», — сказано в сообщении.
Вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, на несанкционированных массовых мероприятиях взяты на личный контроль министра внутренних дел.
— Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка, — такую установку своим подчиненным дал сегодня министр Юрий Караев на рабочем совещании.
Глава МВД обратился к журналистам с просьбой не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жесткие столкновения.
Вот
Корреспондент TUT.BY Станислав Коршунов, Бресте ОМОН жестко задержал корреспондента TUT.BY, в Минске на Пушкинской силовики напали на других журналистов">задержанный вечером 11 августа в Бресте во время выполнения своих профессиональных обязанностей, вышел на свободу спустя сутки. Пропавший 10 августа редактор издания «Наша Ніва» Егор Мартинович освобожден сегодня после обеда, он находился в Жодино.
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Глава МВД: «Принципиальная позиция - журналистов не трогать». Освобождены главред «Нашай Нiвы» и собкор TUT.BY
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале опубликовала сообщение под заголовком «О задержании журналистов».
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