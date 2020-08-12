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Прогноз погоды на 13 августа
12.08.2020 16:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. 13 августа (четверг) опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. 13 августа...
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