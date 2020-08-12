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В Минске снова закрыли несколько станций метро
12.08.2020 18:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске несколько станций метро снова закрыты. Об этом сообщает Минский метрополитен.
В 17.35 на вход и выход в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Ленина», «Площадь победы». Поезда следуют без остановки на этих станциях.
Минский метрополитен приносит извинения за неудобства.
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В 17.35 на вход и выход в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Ленина», «Площадь победы».
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